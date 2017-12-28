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Саратовцев приглашают на новогодний фестиваль #Пешком

Новости
Саратовцев приглашают на новогодний фестиваль #Пешком

Мероприятие пройдет 29 декабря с 15:00 до 18:00 на улице Волжской (от ул. Радищева до ул. Соборная).

По информации пресс-службы городской администрации, организатором выступает «Городской молодежный центр». Тема мероприятия - «Новогодняя сказка».

Гостей ждет стилизованная фотозона. Здесь каждый желающий сможет сделать фотографии на память с собаками японской породы сиба ину.

Также в программе бои мешками на бревне, состязания по масс-рестлингу (перетягивание палки), конкурсы и активные игры, победители которых получат игрушечные символы наступающего года, а также подарки от партнеров Городского молодежного центра, в числе которых - сертификат на пиццу от городской сети пиццерий.

Традиционно на #Пешком будет организована работа пяти тематических зон отдыха: фуд-корт, детская, молодежная и спортивная площадки, а также площадка хенд-мейд подарков.

Состоится благотворительная акция, которую проведет организация «ГДЕ ТЫ, МАМА?». Сделать доброе дело и помочь детям проекта можно будет, купив сувениры.

В рамках фестиваля будут подведены итоги двух городских конкурсов. На импровизированной сцене призами от администрации Саратова наградят автора, придумавшего самое оригинальное название для композиции снеговиков, установленных на ул. Рахова. По результатам заседания конкурсной комиссии приз достанется Светлане Лукьяшиной. Она предложила название «СнегоХит».

Также на мероприятии под открытым небом организаторы установят выставку фоторабот участников конкурса «Новогодний Саратов».

Фестиваль завершится ярким фаер-шоу.