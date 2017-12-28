28 декабря 2017 23:26 ЧЕТВЕРГ
Новости
22:11 | 28 декабря
В списке лауреатов Премии Рунета оказался проект Выберу.ру
18:00 | 28 декабря
В Балакове кадеты поздравили с юбилеями тружениц тыла
17:03 | 28 декабря
Саратовцев приглашают на новогодний фестиваль #Пешком
16:07 | 28 декабря
В музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского открылась выставка "Новогодняя фантазия"
15:10 | 28 декабря
Горели бесхозное строение, аптека и продуктовый магазин
14:15 | 28 декабря
В честь выхода первой книги Ольги Романив состоялся праздничный вечер
13:19 | 28 декабря
Семья Фетисовых подготовила видеоролик о своей встрече с Президентом страны Владимиром Путиным
12:21 | 28 декабря
Продолжается реализация единых проездных билетов на январь 2018 года
11:38 | 28 декабря
Саратовцы примут участие в общероссийском движении «Я – Твой донор»
10:57 | 28 декабря
В филармонии имени Альфреда Шнитке началась "Новогодняя суета вокруг кота"
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В честь выхода первой книги Ольги Романив состоялся праздничный вечер

Новости
В честь выхода первой книги Ольги Романив состоялся праздничный вечер

Первая книга известного в столице психолога Ольги Романив «3=2 или сила „Классики отношений“» увидела свет. Ольга уже более девяти лет руководит основанным ею Клубом знакомств «Классика отношений» в Москве. В основу ее книги вошли реальные и самые интересные истории участников Клуба.

В честь презентации книги 11 декабря состоялся праздничный вечер: гости были приглашены в ресторан «Серебряный век». В течение всего мероприятия звучала замечательная музыка: известные музыканты и певцы исполняли русские романсы и джазовые композиции, создавая мягкую приятную атмосферу.

На вечере был организован благотворительный аукцион, средства от которого Ольга Романив передала на поддержку Храма Нерукотворного Образа Иисуса Христа в с. Маршово Ивановской области. Среди различных лотов, выставленных на продажу, были представлены уникальный аромат J'ATTIRE от бренда THEATRE des PARFUMS, ювелирные изделия ручной работы Милы Ключко и Ирины Йоникас, аксессуары от дизайнера Светланы Требунской, картины художниц Екатерины Шустер и Натальи Чупруновой и другие предметы.