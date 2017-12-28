В честь выхода первой книги Ольги Романив состоялся праздничный вечер
Первая книга известного в столице психолога Ольги Романив «3=2 или сила „Классики отношений“» увидела свет. Ольга уже более девяти лет руководит основанным ею Клубом знакомств «Классика отношений» в Москве. В основу ее книги вошли реальные и самые интересные истории участников Клуба.
В честь презентации книги 11 декабря состоялся праздничный вечер: гости были приглашены в ресторан «Серебряный век». В течение всего мероприятия звучала замечательная музыка: известные музыканты и певцы исполняли русские романсы и джазовые композиции, создавая мягкую приятную атмосферу.
На вечере был организован благотворительный аукцион, средства от которого Ольга Романив передала на поддержку Храма Нерукотворного Образа Иисуса Христа в с. Маршово Ивановской области. Среди различных лотов, выставленных на продажу, были представлены уникальный аромат J'ATTIRE от бренда THEATRE des PARFUMS, ювелирные изделия ручной работы Милы Ключко и Ирины Йоникас, аксессуары от дизайнера Светланы Требунской, картины художниц Екатерины Шустер и Натальи Чупруновой и другие предметы.