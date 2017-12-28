Горели бесхозное строение, аптека и продуктовый магазин
За прошедшие сутки в Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 6 пожаров.
28 декабря в половине первого ночи на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в бесхозном деревянном строении на 2-ом Акмолинском проезде в Заводском районе. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.
В три часа ночи загорелась аптека на улице Тархова в Ленинском районе. Горела входная дверь на площади два кв.м.
В четыре утра на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в продуктовом магазине в селе Озерное Аткарского района. Площадь пожара составила 150 "квадратов". На тушение выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава.