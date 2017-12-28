В музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского открылась выставка "Новогодняя фантазия"

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В нем приняли участие дети разных возрастов. Самому юному участнику - 3 года. Многие работы сделаны под руководством и при помощи взрослых. Это стало семейным досугом, любимым и взрослыми, и детьми. Новогодние игрушки изготовлены из разных материалов - бумаги, глины, стекла, пластика, ниток, ткани, фольги, дерева и даже из конфет.Лучшие игрушки стали основой выставки «Новогодняя фантазия» и украшают залы музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского. Только здесь гости музея смогут увидеть новогодние шары гигантских размеров, сделанные из страз и лент, нежные колокольчики, связанные из тонких нитей, символ 2018г. - желтую собаку, изготовленную из разных материалов и в различной технике.Каждый посетитель, придя в музей, сможет окунуться в атмосферу XIX века, познакомиться с эпохой Н.Г.Чернышевского, бытом семьи Чернышевских, в которой женщины любили заниматься рукоделием.Всего на выставке можно увидеть около 300 работ из 19 общеобразовательных учебных заведений. Детские сады города, школы, гимназии, центры детского творчества, детские школы искусств, прогимназия «Кристаллик», лицеи г.Саратова и Энгельса стали активными участниками конкурса, кроме них, конкурс поддержали ЗАТО Светлый, ЗАТО Шиханы и с.Федоровка Федоровского района, с.Александров-Гай, р.п.Пушкино Советского района.Посетители смогут отдать свой голос за понравившуюся игрушку.Ярким дополнением к выставке стали картины Елены Лялиной и Ирины Шин -«Волшебный свет», «Детство на Большой Сергиевской», «Мальчик с самоваром», изображающие сцены из бытовой жизни усадьбы Чернышевских.Выставка работает по 19.01.2018 года.