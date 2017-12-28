В филармонии имени Альфреда Шнитке началась "Новогодняя суета вокруг кота"

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Переливающийся какими только можно придумать красками... детектив «Новогодняя суета вокруг кота» режиссера Александра Авдонина рассчитан действительно на семейный просмотр. Дар Александра Владимировича заключается не только в таланте постановщика, рассказчика, актера, но и умении смотреть на мир глазами ребенка, с уровня его роста.На сцене – гигантская елка, на которой весело активничают празднично бронзовеющая Шишка, ликующая в предвкушении праздника Мышка Машка и готовая в любую секунду «бабахнуть» от радости серпантином Хлопушка. Ростом они что те взрослые, ровно как и большущие Гамбургер, Яичница и Чайная Чашка в горошек на высоченном столе. Главный зачинщик неприятностей, которые ожидают героев во время их приготовлений к елке, - Кот. Но он не злой. Скорее напоминает малыша-упрямца. Не дали конфету, так я новогодние игрушки спрячу, - будете знать. Только коты не едят сладкого, и усато-хвостатый хулиган охотится на яичницу и бутерброд. Не получив их, уносит елочные украшения в большом мешке. Конечно же, вы догадываетесь, что все закончится наилучшим образом, ведь это новогоднее представление. Но сколько приключений ждет ребят в поиске игрушек! Одни только «кошки-мышки», которые устраивает Дед Мороз Коту прямо в зрительном зале, чего стоят. И в роли «мышки» тут находится Кот, потому что волшебный Мороз хоть и старик, но за тем, кто мешает провести елку, бегает как хороший спринтер!Атмосферу новогоднего чуда, зимней сказки мастерски создают не только задорные персонажи. Ее подчеркивает 3D-картина на заднике, изображающая детскую комнату с окошком, выходящим на заснеженную деревню. В сценографии есть очень дорогой сердцу зрителя посыл: все мы родом из детства. Он, казалось бы, избитый. Но напоминание о нем никогда не лишне. Ведь если с самых юных лет в жизни маленького человечка царила сказка, то и в большой мир он вступит с добрым сердцем. Спектакли Александра Авдонина — именно об этом! Спасибо вам, добрый сказочник!Премьера представления состоялась 26 декабря. В этот и следующий день на ней смогли побывать воспитанники саратовских школ-интернатов. Сегодня и завтра «Новогодняя суета вокруг кота» намечена на 11.00 и 14.00. После нового года стать участником и зрителем веселых приключений Деда Мороза, Кота и Ко можно с 3 по 7 января. Начало спектаклей в 10.30, 13.00 и 16.00.Автор Елена МаркеловаФото Светланы Казаковой-Бедрицкой