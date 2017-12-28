Продолжается реализация единых проездных билетов на январь 2018 года

просмотров: 113

Министерство социального развития области сообщает о работе пунктов продажи проездных билетов в праздничные дни:1 января 2018 года - выходной день во всех пунктах продажи.2 января 2018 года будет работать только 1 пункт реализации на ул. Московская, 58 (Центр продажи лотерей ООО СПО «Спорт-Сервис»).3 января 2018 года проездные можно будет приобрести во всех почтовых отделениях, пунктах МУПП «СГЭТ», а также в офисах ООО СПО «Спорт-Сервис» в Ленинском, Заводском и Кировском районах.Все почтовые отделения, пункты МУПП «СГЭТ», пункты ООО СПО «Спорт-Сервис» и 7 пунктов «ПлатежЦентра» будут доступны 4 января 2018 года.5 января 2018 года будут работать все почтовые отделения, все пункты ООО СПО «Спорт-Сервис» и 7 пунктов «ПлатежЦентра».6 января 2017 года за льготными проездными можно будет обратиться во все почтовые отделения и пункты ООО СПО «Спорт-Сервис».7 января 2018 года в своем обычно режиме начнут функционировать 6 пунктов ООО СПО «Спорт-Сервис» в Ленинском, Заводском и Кировском районах и центр продажи билетов МУПП «СГЭТ» (1 окно).8 января 2018 года продолжат свою работу все почтовые отделения, все пункты МУПП «СГЭТ», 6 пунктов ООО СПО «Спорт-Сервис» в Ленинском, Заводском и Кировском районах.