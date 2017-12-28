Саратовцы примут участие в общероссийском движении «Я – Твой донор»
Вопрос участия Саратовской области в добровольческом Общероссийском гуманитарно-образовательном движении «Я - Твой донор» был рассмотрен в ходе рабочего совещания заместителя Председателя Правительства области Валентины Гречушкиной с министерствами и ведомствами социального блока.
В ходе совещания председатель саратовского регионального отделения ООО «Российский Красный Крест» Дмитрий Калинин сообщил, что российский Красный Крест получил грант на развитие добровольческого Общероссийского гуманитарно-образовательного движения «Я - Твой донор», которое призвано сформировать концепцию Национальной программы развития добровольного безвозмездного донорства на базе Интернет- портала федерального масштаба с применением информационных игровых программ.
Проект будет реализован как в Саратовской области, так и еще
в 9 субъектах Российской Федерации. От лица движения «Я - Твой донор» будут размещаться социальная реклама донорства, проводиться мотивирующие донорство фестивали и встречи, работать молодёжный портал «Я - Твой донор».