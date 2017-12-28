Семья Фетисовых подготовила видеоролик о своей встрече с Президентом страны Владимиром Путиным

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Семья Фетисовых воспитывает четверых детей. В 2017 году за большой вклад в возрождение и развитие семейных традицийи укрепления семьи Фетисовы были занесены на Доску почета Саратовской области «Лучшие семьи Губернии» и приняли участие во втором Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций», войдя в число победителей. Всего в конкурсе в 2017 году принимали участие 322 семьи из 85 субъектов Российской Федерации.28 ноября 2017 году в Зимнем саду Кремля Президент Российской Федерации встретился с лауреатами Всероссийского конкурса. Глава семьи Николай Фетисов представил Владимиру Путину членов своей семьи и рассказал о создании Благотворительного Фонда «Неравнодушные сердца».Николай Фетисов является членом правления БФ «Неравнодушные сердца», учредителем межрегиональной общественной организации поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов», председателем Саратовской региональной общественной физкультурно-спортивной организации «Лига спорта».«Встреча произвела на нашу семью неизгладимое впечатление. Слова Президента страны о том, что мы полезны для общества в силу того, чтоу нас детки такие хорошие, что есть возможность жить полноценной жизнью, работать там, где хочется, навсегда останутся в памяти. Я поблагодарила Владимира Владимировича за теплый прием и внимание ко всем семьям», - рассказала член правления регионального отделения «Союз женщин России», член городской Общественной палаты, региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» Алла Фетисова.