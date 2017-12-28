В Саратове подвели итоги Года экологии

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В своем приветственном слове председатель комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию областной Думы, ректор СГАУ Николай Кузнецов обозначил ряд эффективно реализованных направлений и выразил готовность к дальнейшему плодотворному научному и законотворческому сотрудничеству. «Потенциал Саратовской области позволяет закрепить достигнутые успехи и создать на последующие годы действенную систему в решении вопросов охраны окружающей среды», - подчеркнул он.Эффективно решается наиболее острый для большинства регионов России вопрос экологически безопасной переработки и захоронения твердых коммунальных отходов. В рамках государственно-частного партнерства через механизм концессий АО «Управление отходами» в регионе построены 2 мусороперерабатывающих комплекса и 19 мусороперегрузочных станций, цех биокомпостирования. Областью полностью выполнены показатели приоритетного проекта «Чистая страна», в рамках которого введен в эксплуатацию МПК в Балаково и построены 2 МПС в Саратове и 1 в Хвалынске. Это первый реализованный проект в ПФО и один из первых в России по масштабности и охвату обслуживаемой территории. Необходимо отметить, что концессионный проект по созданию системы переработки и утилизации ТКО в Саратовской области вошел в сводный реестр 37 лучших практик в сфере ЖКХ в России.По инициативе Губернатора области Валерия Радаева Год экологии проходил в регионе под эгидой Года Волги. В Саратовской области прошли многочисленные акции по очистке водных объектов и их берегов, более 1 миллиона штук молоди растительноядных и осетровых пород рыб выпущено в акваторию. Саратовская область приняла активное участие в разработке паспорта приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».Все больше предприятий области поддерживает предложенную главой государства экологическую политику. Более 865 миллионов рублей направлено представителями бизнеса на природоохранный мероприятия, в том числе на сокращение выбросов в атмосферу и объема сточных вод. Уже более двух лет Саратовская область сохраняет лучшую позицию среди регионов ПФО по наименьшему объему сброса загрязненных стоков в водные объекты.