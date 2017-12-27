Благоустройство автосервиса «Мерседес» осуществила «Фабрика офисных перегородок»
Компания «Фабрика офисных перегородок» осуществила благоустройство недавно открывшегося автосервиса «Мерседес» в торговом центре «РИО». Задачей компании было установить перегородки и двери как в офисной части автосервиса, так и непосредственно в рабочей зоне, где осуществляется ремонт автомобилей. Проект получился очень модным и современным, да и могло ли быть иначе, когда сотрудничаешь с мировым лидером автомобильной отрасли?
Для благоустройства автосервиса «Мерседес» решено было использовать перегородки и двери из стекла. Еще в недалеком прошлом деление подобных помещений на зоны происходило с помощью установки более капитальных перегородок – из кирпича, газоблока, дерева или гипсокартона. Потом на смену им пришли легкие и недорогие ПВХ-перегородки. Сейчас же на пике «моды» стекло. Современные технологии позволили придать этому материалу такую ударопрочность, что их можно использовать, не опасаясь снижения безопасности.
«Мы действительно отмечаем повышенный спрос на стеклянные перегородки в последнее время. Первыми к ним присмотрелись торговые предприятия, потом популярность перешла на офисы. Проект автосервиса в этом плане вообще очень показателен. Тут стекло используется не только в офисной зоне, но и в сервисной – еще недавно было немыслимо представить себе стеклянное производственное помещение», - рассказывает архитектор «Фабрики офисных перегородок» о проекте.
Почему стекло стало так популярно? Оно придает помещению легкости, визуально расширяет пространство, решает проблемы освещенности. В случае с автосервисом «Мерседес» использование стеклянных перегородок в рабочей зоне также позволило подчеркнуть открытость компании и стало по сути маркетинговым ходом – клиент может наблюдать за тем, как осуществляется ремонт его автомобиля в реальном времени. Тем самым повышается его доверие к компании.