Покажите друзьям свою любовь – это спасет многих от депрессии

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В этом уверены друзья Саши – несколько семей, которые получились когда-то, благодаря его доброму сердцу, его песням, его щедрой душе. Александр сейчас находится в сложной ситуации, под влиянием депрессии он чуть было не совершил роковую ошибку. Он не выходит на связь, не общается ни с кем, поэтому его друзья решили действовать. Семьи объединились, чтобы записать специальное видеообращение к Саше, рассказать ему, что он – волшебник, случайно, но навсегда соединивший сердца из разных миров.Ребята говорят: Саша важен для каждого из них, важно его присутствие, его голос, его песни, его позитив. Благодаря Саше, пришло счастье в жизнь многих людей. Теперь они хотят вернуть это счастье, желание и необходимость жить своему другу. А еще они будут рады, если бы другие люди нашли возможность так же поддержать тех, кто находится в депрессии, пока не поздно. Сегодня, когда вот-вот наступит Новый год и Рождество – время обновления, исполнения желаний, новых планов и надежд, есть возможность не просто надеяться на чудо, а сделать важное и полезное дело – сказать своим друзьям, что вы их любите, нуждаетесь в них и очень ждете.Друзья Александра благодарят Binomo за помощь в производстве видео и надеются, что Саша их услышит.