В сгоревшем расселенном доме обнаружено тело мужчины
Проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 26 декабря днем в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в четырехэтажном расселенном доме на улице Киевская в Саратове. После тушения огня в
жилом помещении обнаружено тело мужчины 1953 года рождения.
По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Следствие не исключает, что возгорание могло произойти вследствие неосторожного обращения с огнем.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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