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Саратовские полицейские провели акцию "Нетрезвый водитель"

Новости


С 23 по 25 декабря, вечером и ночью, в целях профилактики ДТП, совершаемых водителями в состоянии опьянения, Госавтоинспекцией города Саратова, при содействии дружинников «Дорожный патруль», проводились профилактические рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель».

За время проведения мероприятий выявлено 11 водителей, управляющий транспортом в состоянии опьянения, из которых 4 человека от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказались. 2 нетрезвых водителя на момент задержания, оказались уже лишены права управления транспортными средствами.

В отношении водителей повторно севших за руль в опьянении, возбуждены уголовные дела, теперь им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих - пассажиров, пешеходов и других водителей.