Саратовские полицейские провели акцию "Нетрезвый водитель"

просмотров: 86

За время проведения мероприятий выявлено 11 водителей, управляющий транспортом в состоянии опьянения, из которых 4 человека от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказались. 2 нетрезвых водителя на момент задержания, оказались уже лишены права управления транспортными средствами.В отношении водителей повторно севших за руль в опьянении, возбуждены уголовные дела, теперь им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих - пассажиров, пешеходов и других водителей.