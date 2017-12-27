27 декабря 2017 22:47 СРЕДА
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18:00 | 27 декабря
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14:12 | 27 декабря
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12:31 | 27 декабря
Фильмофонд областного киновидеоцентра пополнился тремя новыми картинами
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Фильмофонд областного киновидеоцентра пополнился тремя новыми картинами

Новости
Фильмофонд областного киновидеоцентра пополнился тремя новыми картинами

С января 2018 года областной киновидеоцентр начнет показы сразу трех новых кинолент, рассчитанных на детскую и семейную аудиторию.

Фильм «Мой любимый динозавр» (2017г., Австралия) - это приключенческая история дружбы обычного мальчика и необычного существа – динозавра, который появился на свет в результате неудачного биологического эксперимента. Динозавр стремительно растет, скрывать его становится все сложнее, но истинная дружба не боится преград и трудностей.

Возрастное ограничение – 6+.

Фильм «Эспен в королевстве троллей» (2017г., Норвегия) - не менее захватывающая сказочная история о том, как отважный Эспен из многодетной бедной семьи фермеров отправляется в увлекательное и опасное приключение, чтобы разыскать принцессу – дочь богатого короля, которую похитили тролли. Ведь за ее спасение обещают очень хорошее вознаграждение…

Возрастное ограничение - 6+.

Еще одно новое приобретение областного киновидеоцентра – отечественный художественный фильм режиссера Анны Чернаковой «Собачий рай». Действие фильма происходит в Москве в 1953 году. В дом, где живет 12-летняя девочка Таня, возвращается из дальней ссылки семья мальчика Мити. Детей объединяет страсть к приключениям и любовь к собакам. Они решают вернуть в Москву любимого пса Мити – Гектора, оставшегося в Магадане. Ребята делают все возможное, чтобы создать для него настоящий «собачий рай».

Возрастное ограничение - 12+.

Все эти киноленты можно будет увидеть в январе в рамках проекта «Семейные киночетверги».

Подробную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11