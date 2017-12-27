В краеведческом музее началась зимняя сказка
В предновогодние дни в Саратовском областном музее краеведения началась настоящая зимняя сказка.
Юные гости и их родители посетили новогоднее театрализованное мероприятие «Новый год на старый лад, или как на Руси в старину новый год встречали».Они отправились в путешествие по залам музея, где встретились с «настоящим» саратовским Стрельцом, Принцессой Легендой, танцевали на новогоднем балу у придворных дам, столкнулись нос к носу с пакостницей Кикиморой, одним словом, в полной мере почувствовали себя героями настоящего остросюжетного приключения.
В завершение мероприятия дети закружились в веселом хороводе у новогодней ёлки в гостях у Дедушки Мороза и Снегурочки, - сообщает пресс-служба СОМК.