По итогам года Саратовская область заняла 39 место в Национальном туристическом рейтинге России

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«Уходящий год стал успешным для Саратовской области, - отметила она. – Региональная сфера туризма показала рост практически по всем направлениям. Так, в течение года туристические объекты области и регион в целом не раз попадали в первые десятки туристических ТОПов».В этом году в Национальном туристическом рейтинге России Саратовская область заняла 39 место, поднявшись на 17 пунктов относительно прошлого года (в 2015 году область занимала 79-е место). За отчетный период 5 региональных событийных мероприятий получили статус «Национальное событие-2018», два из них – фестиваль «Аткарские розы» и медовый праздник «Балы-тау» были организованы в этом году впервые, но уже победили во всероссийском рейтинге. В этом успехе - большая заслуга Губернатора области Валерия Радаева, который активно поддерживает все туристические начинания в регионе, в том числе и фестивальное движение.С начала года в области начал работу ряд новых туристских объектов: после ремонта открылся Музей речного флота, в поселке Долгий Буерак построен современный объект для семейного и индивидуального отдыха - конноспортивный комплекс «Гермес», у села Моршанка открыт этнокультурный комплекс «Питерская мельница».По словам председателя комитета, «большое влияние на увеличение туристического потока оказывает событийное движение в регионе. На начало 2017 года событийный календарь включал 23 мероприятия, к концу года их стало 32, и каждое нашло своего зрителя».Важным и новым туристическим направлением в регионе является круизный туризм. После ремонта причальной стенки с 2014 года возросло число судозаходов в порты региона. В 2017 году количество принятых теплоходов достигло 306. Летом принял первый теплоход Вольск.Для привлечения туристов из других регионов область включилась в реализацию 4-х межрегиональных проектов: «Великий Волжский путь», «Россия – Родина космонавтики», «Великий шелковый путь», «Вагон знаний».