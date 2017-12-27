Валерий Радаев посетил Губернаторскую елку
25 и 26 декабря в Саратовском государственном академическом театре драмы имени И.А.Слонова для детей Саратова и Саратовской области прошла Губернаторская ёлка.
Театр провел это мероприятие совместно с Министерством социального развития Саратовской области.
26 декабря театр посетил Губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев. Он ознакомился с экспонатами выставки работ победителей областного конкурса детского творчества на приз губернатора Саратовской области «Новогодняя фантазия-2017», а затем наградил победителей конкурса, выступив с приветственным словом и поздравив всех присутствующих с наступающим Новым годом. После торжественной части дети увидели премьеру музыкального спектакля по мотивам арабских сказок «Приключения Аладдина».