27 декабря 2017 22:47 СРЕДА
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09:53 | 27 декабря
Валерий Радаев посетил Губернаторскую елку
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Валерий Радаев посетил Губернаторскую елку

Новости
Валерий Радаев посетил Губернаторскую елку

25 и 26 декабря в Саратовском государственном академическом театре драмы имени И.А.Слонова для детей Саратова и Саратовской области прошла Губернаторская ёлка.

Театр провел это мероприятие совместно с Министерством социального развития Саратовской области.

26 декабря театр посетил Губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев. Он ознакомился с экспонатами выставки работ победителей областного конкурса детского творчества на приз губернатора Саратовской области «Новогодняя фантазия-2017», а затем наградил победителей конкурса, выступив с приветственным словом и поздравив всех присутствующих с наступающим Новым годом. После торжественной части дети увидели премьеру музыкального спектакля по мотивам арабских сказок «Приключения Аладдина».