Саратовские дети приняли участие в Кремлевской елке
Сегодня в Государственном Кремлевском Дворце состоялась общероссийская Кремлевская елка.
В состав саратовской делегации вошли 72 ребенка: отличники учебы, победители конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований, воспитанники детских домов и школ-интернатов, финалисты окружных конкурсов, дети из многодетных семей и дети, родители которых погибли при исполнении служебного долга.
В рамках поездки для детей запланирована экскурсия в Измайловский Кремль.
Участником представления в Государственном Кремлевском Дворце станет и Максим Павлов, ученик лицея №15 г. Саратов. Максим выступит на Кремлевской елке с композицией «Пой со мной».