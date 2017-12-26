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Саратовские дети приняли участие в Кремлевской елке

Новости
Саратовские дети приняли участие в Кремлевской елке

Сегодня в Государственном Кремлевском Дворце состоялась общероссийская Кремлевская елка.

В состав саратовской делегации вошли 72 ребенка: отличники учебы, победители конкурсов, олимпиад и спортивных соревнований, воспитанники детских домов и школ-интернатов, финалисты окружных конкурсов, дети из многодетных семей и дети, родители которых погибли при исполнении служебного долга.

В рамках поездки для детей запланирована экскурсия в Измайловский Кремль.

Участником представления в Государственном Кремлевском Дворце станет и Максим Павлов, ученик лицея №15 г. Саратов. Максим выступит на Кремлевской елке с композицией «Пой со мной».