Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор обеспокоен составом нового коалиционного правительства Австрии
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выразил глубокую озабоченность по поводу сообщений о том, что Австрийская партия свободы (FPÖ) вошла в коалиционное правительство Австрии.
Информация о том, что Австрийская партия свободы, возглавляемая Хайнцом-Кристианом Штрахе, вступила в правительственную коалицию с правоцентристской Австрийской народной партией федерального канцлера Себастьяна Курца, вызвала обеспокоенность главы конгресса, поскольку «FPÖ давно известна своим антисемитизмом и ксенофобией», заявил Вячеслав Моше Кантор.
«Мы озабочены тем фактом, что её представители будут контролировать министерства нового австрийского правительства, - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор. – Однако мы надеемся, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, канцлер и его однопартийцы из Народной партии смогут обуздать элементы нетерпимости внутри FPÖ».
Глава ЕЕК отметил, что со стороны Партии свободы уже предпринимались попытки исправить эти особенности своего прошлого и идеологии, однако еврейской общине необходимы конкретные шаги от представителей партии, которые доказали бы, что подобная смена курса – не рекламный трюк. В ином случае, подчеркнул Вячеслав Моше Кантор, FPÖ останется для евреев Австрии неприемлемой.
«FPÖ не может использовать еврейскую общину в качестве «фигового листа» для своих политических игр и обязана продемонстрировать толерантность и благожелательное отношение ко всем общинам и меньшинствам», - заявил президент ЕЕК.
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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.
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