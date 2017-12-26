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Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор обеспокоен составом нового коалиционного правительства Австрии

Новости
Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор обеспокоен составом нового коалиционного правительства Австрии

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор выразил глубокую озабоченность по поводу сообщений о том, что Австрийская партия свободы (FPÖ) вошла в коалиционное правительство Австрии.

Информация о том, что Австрийская партия свободы, возглавляемая Хайнцом-Кристианом Штрахе, вступила в правительственную коалицию с правоцентристской Австрийской народной партией федерального канцлера Себастьяна Курца, вызвала обеспокоенность главы конгресса, поскольку «FPÖ давно известна своим антисемитизмом и ксенофобией», заявил Вячеслав Моше Кантор.

«Мы озабочены тем фактом, что её представители будут контролировать министерства нового австрийского правительства, - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор. – Однако мы надеемся, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, канцлер и его однопартийцы из Народной партии смогут обуздать элементы нетерпимости внутри FPÖ».

Глава ЕЕК отметил, что со стороны Партии свободы уже предпринимались попытки исправить эти особенности своего прошлого и идеологии, однако еврейской общине необходимы конкретные шаги от представителей партии, которые доказали бы, что подобная смена курса – не рекламный трюк. В ином случае, подчеркнул Вячеслав Моше Кантор, FPÖ останется для евреев Австрии неприемлемой.

«FPÖ не может использовать еврейскую общину в качестве «фигового листа» для своих политических игр и обязана продемонстрировать толерантность и благожелательное отношение ко всем общинам и меньшинствам», - заявил президент ЕЕК.

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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/