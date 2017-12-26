Изменяется расписание движение пригородных поездов на участке Сенная – Балаково Саратовского региона ПривЖД

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27 декабря 2017 года-№ 6114 сообщением Сенная – Балаково: отправление со ст. Сенная в 19.35, прибытие на ст. Балаково в 20.55.28 декабря 2017 года-№ 6113 сообщением Балаково – Сенная: отправление со ст. Балаково в 04.26, прибытие на ст. Сенная в 05.46Перевозка пассажиров будет осуществляться автобусами от ст. Сенная до ст. Балаково и обратно через остановочные пункты 219 км, Вольск-2, 250 км, Линево. Время отправления автобусов 27 декабря 2017 года от ст. Сенная в 19:35 мск (в 20:35 по местному времени), 28 декабря 2017 года от ст.Балаково в 04:26 мск (в 05:26 по местному времени).Более подробно об изменении расписания пригородных поездов можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК» (www.saratovskayappk.ru), через мобильное приложение «Пригород», на информационных стендах билетных касс или по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).