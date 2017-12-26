Сервис безопасной сделки подключила доска объявлений Gde.ru
Доска объявлений Gde.ru сообщила о внедрении на портале сервиса защищенной сделки, предоставленного компанией SafeCrow. Эта мера в значительной степени снизит беспокойство участников сделки на портале при купле-продаже любых товаров на доске объявлений.
Gde.ru (https://moskva.gde.ru/) представила список категорий, где уже действует сделка с защитой: личные вещи, мода, товары для детей, электронная техника, товары для дачи и дома, мобильные устройства. Сервис работает достаточно быстро и понятно. Покупатель при покупке товаров нажимает кнопку «Купить с защитой», после этого он получает извещение о сделке, подтверждает ее, а затем вносит оплату в Личном кабинете на транзитный счет SafeCrow. Продавец получает уведомление об оплате и отправляет товар. При получении товара покупатель проверяет его качество и соответствие различным параметрам, затем ставит пометку о получении товара, после чего средства с транзитного счета переводятся продавцу.
В спорных ситуациях начинает действовать арбитраж SafeCrow: противоречия разрешают опытные туристы.