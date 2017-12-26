Завтра будет проведена акция "Покормите зимующих птиц!"
Завтра в актовом зале СГАУ имени Н.И. Вавилова (г.Саратов, Театральная пл.,1) состоится торжественное мероприятие, посвященное итогам Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в Саратовской области.
До официального открытия министерство природных ресурсов и экологии области проведет экологическую акцию «Покормите зимующих птиц!», в ходе которой всем желающим подкармливать птиц в холодное время года бесплатно раздадут 1000 кормушек.
Акция будет проходить с 10.30 до 11.00 перед центральным входом в СГАУ - около фонтана на проспекте им. Кирова.