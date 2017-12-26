В музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского будут подведены итоги III Интернет-конкурса «Читаем классику»

просмотров: 92

Конкурс «Читаем классику» уже имеет свою историю. Начавшись в 2015, в Год литературы в России Конкурс сразу завоевал свою аудиторию.Как и прошлом году предлагалось делать и присылать музею видео/записи своего чтения отрывков из книг-юбиляров 2017 (А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, И.С.Тургенева), которые сотрудниками музея размещались в открытом доступе в интернете. Кроме этого в 2017 году участники конкурса могли прислать эссе на тему: «Любимые страницы из книг-юбиляров 2017 года». Это произведения, такие как «Капитанская дочка» А.С.Пушкина или «Мертвые души» Н.В.Гоголя, на которых воспитывался Николя Чернышевский, о которых он писал, став взрослым. Писатели, такие как Л.Н.Толстой и И.С.Тургенев, с которыми Н.Г.Чернышевский работал в одном журнале, в журнале «Современник». На конкурс поступило около 200 работ из Саратова и Саратовской области. Участниками конкурса стали учащиеся и преподаватели общеобразовательных школ Саратова и области, Саратовской кадетской школы-интерната №2 им. В.В.Талалихина, СХУ имени А.П. Боголюбова, Детской школы искусств ИнПИТ СГТУ, детского музыкально - драматического театра "Солнечный круг", Театральной студии "Алые паруса" (МУДО "ДДТ"Солнечный"), Детской школы искусств имени В. В. Ковалева, объединения французского языка «Радуга» Дворца творчества детей и молодежи г. Саратова, Дома детского творчества и школы № 2 городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области, Саратовского архитектурно-строительного колледжа, Геологического колледжа (СГУ им. Н.Г. Чернышевского), Профессионально - педагогического колледжа Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А и др.26 декабря в 15.00 в стенах музея соберутся авторы видеосюжетов и сочинений, педагоги, родители и друзья музея. Создатели работ, признанных лучшими, получат дипломы и призы профессионального жюри. На встрече будут объявлены условия IV Конкурса «Читаем классику. 2018». Следующий год – юбилейный, год 190-летия со дня рождения Н.Г.Чернышевского и 200-летия рода Чернышевских на Саратовской земле. Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского ждет новых конкурсных работ от внимательных читателей классики.