В финале "Синей птицы" пятеро саратовцев

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В этом году во флагманском телевизионном проекте медиахолдинга ВГТРК об одаренных детях страны приняло участие рекордное число представителей Саратовской области – 8 талантливых детей. Пятеро из них стали финалистами. Кроме того, один из саратовских педагогов получил специальный грант.- Нужно понимать, насколько это невероятный результат для всей Саратовской области, - прокомментировала итоги конкурса региональный продюсер телепроекта, представитель филиала ВГТРК ГТРК «Саратов» Анна Савина. – Я уже не раз обращала внимание на то, что дети далеко не из каждого региона становятся участниками этого конкурса. И дело, конечно, не в географии, а в целой совокупности факторов, на которые ориентируются федеральная редакторская группа и целая команда экспертов из различных сфер изобразительного искусства. Поэтому результаты, которые мы превосходим уже второй год подряд, говорят о грамотном и доскональном проведении нашей работы в регионе. И это уже не раз отмечено автором и ведущей проекта Дарьей Златопольской и всем оргкомитетом конкурса, что, безусловно, вызывает чувство гордости и за проведенную ГТРК «Саратов» работу и, конечно, за наших талантливых юных земляков! А победа в данном случае - не самая главная цель! Ее мы авансом взяли в этом конкурсе еще в прошлом году, когда обладательницами гран-при были признаны сразу две представительницы Саратовской области Софья Тюрина и Екатерина Филимонова. Важен сам выход на главную телевизионную сцену для одаренных детей страны и выступление перед многомиллионной телевизионной аудиторией и мэтрами отечественного искусства – это уже большая победа и невероятная удача!В гала-концерте саратовцы исполнили специально подготовленные для торжественного финала номера. Выступление трио Милана Куликова, София и Андрей Сингх (участники детского народного ансамбля «Гусята») поддержал известный спортивный комментатор ВГТРК Дмитрий Губерниев. Вместе они спели новогоднюю песню «Зима» из репертуара Эдуарда Хиля. А домристы Александр Кагиян и Кирилл Малямин вместе с представителем Калининградской области Дмитрием Лапотько сыграли мелодию «Мгновения» из к/ф «Семнадцать мгновений весны». Партнерами на сцене для них стали народный артист СССР Василий Лановой и солист Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова Андрей Бреус. Каждый финалист стал обладателем уникальной статуэтки «Синяя птица» и звания «участник третьего сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».Также специальным дипломом и грантом (300 тысяч рублей) отмечен педагог Кирилла Малямина – заслуженный работник культуры РФ, преподаватель Музыкально-эстетического лицея им. А. Шнитке Сергей Васильевич Лопатов. В непростой для своего ученика период болезни и последующего долгого восстановления он продолжал проводить с ним музыкальные занятия, которые помогли мальчику вновь встать на ноги.Звание полуфиналиста третьего сезона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» теперь принадлежит воспитаннику Саратовского областного Дома работников искусств Альберту Хачаняну, который во втором выпуске программы исполнил в дуэте с Гургеном Агаджаняном из г. Улан-Удэ знаменитую композицию «Джамайка» из репертуара итальянского певца Робертино Лоретти. Войти в число финалистов саратовцу не хватило зрительских голосов. Также недостаточно внимания от зрителей получил номер «Балет невылупившихся птенцов» в исполнении 8-летней Мирославы Марковой из Балашова, которая выступала в спецпроекте «Кастинг». А для того, чтобы выйти на финальный поединок ораторов в номинации «Трибуна», 7-летний Даниил Журавлев из Энгельса не добрал всего 1% голосов зрителей. Тем не менее, юный оратор был приглашен на торжественный финал в качестве почетного гостя.Также на финальном гала-концерте выступили и победительницы предыдущего, второго сезона проекта, барабанщица Екатерина Филимонова и саксофонистка Софья Тюрина. Они вошли в состав специально созданного оркестра «Синяя птица» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Музыкальная композиция в их исполнении открыла торжественный финал третьего сезона Всероссийского конкурса юных талантов, - сообщает пресс-служба ГТРК "Саратов".