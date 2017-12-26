Губернаторская елка - в театре драмы
24 декабря в театре драмы имени И.А. Слонова начались новогодние представления.
Возле красочной елки в верхнем фойе происходят события новогодней интермедии с участием Снегурочки, Деда Мороза и других сказочных персонажей.
По традиции в канун зимнего праздника в театре готовится премьера спектакля для детей. На этот раз новую музыкальную сказку «Приключения Аладдина» по мотивам арабских сказок поставила Любовь Баголей.
В этом году театр удостоен почетного права провести Губернаторскую елку, на которую приедут дети со всей Саратовской области.
Музыкальная сказка и веселое представление у новогодней елки будут демонстрироваться в театре до 7 января включительно.