25 декабря 2017 20:24 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 25 декабря
Стартовал предновогодний проект "На охоту мне охота"
16:59 | 25 декабря
В Саратове прошли Рождественские богослужения
16:06 | 25 декабря
Дорожные полицейские всего за 40 минут раскрыли угон
15:10 | 25 декабря
Новоузенский краеведческий музей отметил полувековой юбилей
14:16 | 25 декабря
Дед Мороз и снеговики открыли елку на Театральной площади
13:21 | 25 декабря
Бывший замдиректора саратовского автовокзала получил срок за коррупционные преступления
12:30 | 25 декабря
Волейболистки "Протона" завоевали "бронзу" Кубка России
11:27 | 25 декабря
Саратовский театр драмы устраивает новый год для взрослых
10:39 | 25 декабря
В Пушкинке торжественно закрыли Год экологии
09:48 | 25 декабря
В Саратове заведующая детским садом осуждена за мошенничество
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Стартовал предновогодний проект "На охоту мне охота"

Новости
Стартовал предновогодний проект "На охоту мне охота"


Подписчики аккаунта комитета охотничьего хозяйства региона в сети Инстаграм смогут выиграть лицензию на добычу кабана в частном охотничьем хозяйстве.

Как сообщили в комитете, заявки на участие принимаются с сегодняшнего дня. Счастливчик с помощью лототрона будет определен министром области - председателем комитета охоты Игорем Потаповым 29 декабря. За ходом процесса смогут наблюдать все желающие в "прямом эфире" в Инстаграм.

Поохотиться на кабана победитель сможет в разрешенные сроки в одном из хозяйств области. Охота будет организована с соблюдением всех правил и техники безопасности.

Фото http://chudomir.net