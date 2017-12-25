Стартовал предновогодний проект "На охоту мне охота"
Подписчики аккаунта комитета охотничьего хозяйства региона в сети Инстаграм смогут выиграть лицензию на добычу кабана в частном охотничьем хозяйстве.
Как сообщили в комитете, заявки на участие принимаются с сегодняшнего дня. Счастливчик с помощью лототрона будет определен министром области - председателем комитета охоты Игорем Потаповым 29 декабря. За ходом процесса смогут наблюдать все желающие в "прямом эфире" в Инстаграм.
Поохотиться на кабана победитель сможет в разрешенные сроки в одном из хозяйств области. Охота будет организована с соблюдением всех правил и техники безопасности.
Фото http://chudomir.net