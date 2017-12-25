В Саратове прошли Рождественские богослужения
В ночь с 24 на 25 декабря Рождество по григорианскому календарю встретили общины Евангелическо-лютеранской церкви России и Евангелическо-лютернанской церкви Ингрии.
По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, представители Евангелическо-лютеранской церкви России встретили Рождество Христово в Церкви Святой Марии, богослужение провел Пропст Саратовского пропства Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России Андрей Джамгаров. В этот же вечер в Евангелическо-лютеранском приходе Святого Иоанна Рождество отметила Саратовская община Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии, где совершил праздничное богослужение Викарий Епископа Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии на территории России Олав Паньчу.
Верующих в праздничную ночь от имени министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Елены Щербаковой поздравил заместитель министра Дмитрий Конусов. Он поблагодарил священнослужителей и их паству за активное участие в общественной и культурной жизни Саратовской области и поздравил их с наступающим Новым годом.
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