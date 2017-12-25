25 декабря 2017 20:25 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 25 декабря
Стартовал предновогодний проект "На охоту мне охота"
16:59 | 25 декабря
В Саратове прошли Рождественские богослужения
16:06 | 25 декабря
Дорожные полицейские всего за 40 минут раскрыли угон
15:10 | 25 декабря
Новоузенский краеведческий музей отметил полувековой юбилей
14:16 | 25 декабря
Дед Мороз и снеговики открыли елку на Театральной площади
13:21 | 25 декабря
Бывший замдиректора саратовского автовокзала получил срок за коррупционные преступления
12:30 | 25 декабря
Волейболистки "Протона" завоевали "бронзу" Кубка России
11:27 | 25 декабря
Саратовский театр драмы устраивает новый год для взрослых
10:39 | 25 декабря
В Пушкинке торжественно закрыли Год экологии
09:48 | 25 декабря
В Саратове заведующая детским садом осуждена за мошенничество
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове прошли Рождественские богослужения

Новости
В Саратове прошли Рождественские богослужения


В ночь с 24 на 25 декабря Рождество по григорианскому календарю встретили общины Евангелическо-лютеранской церкви России и Евангелическо-лютернанской церкви Ингрии.

По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, представители Евангелическо-лютеранской церкви России встретили Рождество Христово в Церкви Святой Марии, богослужение провел Пропст Саратовского пропства Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России Андрей Джамгаров. В этот же вечер в Евангелическо-лютеранском приходе Святого Иоанна Рождество отметила Саратовская община Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии, где совершил праздничное богослужение Викарий Епископа Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии на территории России Олав Паньчу.

Верующих в праздничную ночь от имени министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Елены Щербаковой поздравил заместитель министра Дмитрий Конусов. Он поблагодарил священнослужителей и их паству за активное участие в общественной и культурной жизни Саратовской области и поздравил их с наступающим Новым годом.

Фото http://img.beatles.ru