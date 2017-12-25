Дорожные полицейские всего за 40 минут раскрыли угон

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По информации ГИБДД города, 23 декабря мужчина обратился в отдел полиции с заявлением об угоне. Он сообщил, что неизвестный злоумышленник неправомерно завладел его автомашиной ВАЗ 2107, припаркованной у одного из домов по улице Тульской.Спустя всего несколько минут после обращения в ОВД заявитель увидел, что машина под управлением неизвестного водителя промчалось мимо. Об этом автовладелец оперативно проинформировал сотрудников ГИБДД, которые приняли должные меры и оперативно задержали злоумышленника в одном из поселков Саратовского района.Как было установлено, сам ранее судимый подозреваемый находился в салоне автомашины, а за руль он уговорил сесть своего ничего не подозревающего знакомого. Злоумышленник был шокирован оперативностью инспекторов ДПС, поскольку с момента угона до задержания прошло всего около 40 минут.По данному факту возбуждено уголовное дело. Транспортное средство в исправном состоянии возвращено законному владельцу.Фото https://54.mvd.ru