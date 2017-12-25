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Дорожные полицейские всего за 40 минут раскрыли угон

Новости
Дорожные полицейские всего за 40 минут раскрыли угон



Задержать преступника помогли показания хозяина авто.

По информации ГИБДД города, 23 декабря мужчина обратился в отдел полиции с заявлением об угоне. Он сообщил, что неизвестный злоумышленник неправомерно завладел его автомашиной ВАЗ 2107, припаркованной у одного из домов по улице Тульской.

Спустя всего несколько минут после обращения в ОВД заявитель увидел, что машина под управлением неизвестного водителя промчалось мимо. Об этом автовладелец оперативно проинформировал сотрудников ГИБДД, которые приняли должные меры и оперативно задержали злоумышленника в одном из поселков Саратовского района.

Как было установлено, сам ранее судимый подозреваемый находился в салоне автомашины, а за руль он уговорил сесть своего ничего не подозревающего знакомого. Злоумышленник был шокирован оперативностью инспекторов ДПС, поскольку с момента угона до задержания прошло всего около 40 минут.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Транспортное средство в исправном состоянии возвращено законному владельцу.

Фото https://54.mvd.ru