Новоузенский краеведческий музей отметил полувековой юбилей

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По информации министерства культуры области, в настоящее время в фондах музея хранится более 9 тысяч экспонатов, в числе которых предметы быта, археологические находки, редкие книги и пр. К 50-летию в музее открылась новая экспозиция - "История и развитие Новоузенского уезда".Гостями музея в юбилейные дни стали почетные дарители, представители организаций и учреждений района, а также сотрудники Саратовского областного музея краеведения.В концертном зале Детской школы искусств состоялось торжественное мероприятие, посвященное знаменательной дате. На нем прозвучали имена тех, кто заложил основу музейных коллекций и будущих экспозиций.Слова благодарности прозвучали и в адрес дарителей - тех, кто помогает пополнять фонды музея. В день юбилея впервые прозвучал "Гимн герою труда". Уникальный документ – ноты этого произведения – долгие годы хранились в фондах музея. Автор гимна посвятил его врачу земской больницы П.П.Васильеву.Фото http://www.roiet.ru