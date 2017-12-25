25 декабря 2017 20:26 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 25 декабря
Стартовал предновогодний проект "На охоту мне охота"
16:59 | 25 декабря
В Саратове прошли Рождественские богослужения
16:06 | 25 декабря
Дорожные полицейские всего за 40 минут раскрыли угон
15:10 | 25 декабря
Новоузенский краеведческий музей отметил полувековой юбилей
14:16 | 25 декабря
Дед Мороз и снеговики открыли елку на Театральной площади
13:21 | 25 декабря
Бывший замдиректора саратовского автовокзала получил срок за коррупционные преступления
12:30 | 25 декабря
Волейболистки "Протона" завоевали "бронзу" Кубка России
11:27 | 25 декабря
Саратовский театр драмы устраивает новый год для взрослых
10:39 | 25 декабря
В Пушкинке торжественно закрыли Год экологии
09:48 | 25 декабря
В Саратове заведующая детским садом осуждена за мошенничество
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Новоузенский краеведческий музей отметил полувековой юбилей

Новости / Культура
Новоузенский краеведческий музей отметил полувековой юбилей


Ровно 50 лет назад он обрел свое собственное здание, открыл экспозицию и принял первых посетителей.

По информации министерства культуры области, в настоящее время в фондах музея хранится более 9 тысяч экспонатов, в числе которых предметы быта, археологические находки, редкие книги и пр. К 50-летию в музее открылась новая экспозиция - "История и развитие Новоузенского уезда".

Гостями музея в юбилейные дни стали почетные дарители, представители организаций и учреждений района, а также сотрудники Саратовского областного музея краеведения.

В концертном зале Детской школы искусств состоялось торжественное мероприятие, посвященное знаменательной дате. На нем прозвучали имена тех, кто заложил основу музейных коллекций и будущих экспозиций.

Слова благодарности прозвучали и в адрес дарителей - тех, кто помогает пополнять фонды музея. В день юбилея впервые прозвучал "Гимн герою труда". Уникальный документ – ноты этого произведения – долгие годы хранились в фондах музея. Автор гимна посвятил его врачу земской больницы П.П.Васильеву.

Фото http://www.roiet.ru