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Дед Мороз и снеговики открыли елку на Театральной площади

Новости
Дед Мороз и снеговики открыли елку на Театральной площади


В минувшую субботу, 23 декабря, на в Саратове прошло сразу несколько масштабных новогодних городских мероприятий.

В частности, уже во второй раз состоялось костюмированное шествие "Город новогодних снеговиков". В нем приняли участие 1,5 тыс. человек - представители всех шести районов Саратова.

Участники шествия стартовали сразу с двух сторон: от магазина "Детский мир" на пр. Кирова и от ул. Октябрьской (пересечение с ул. Волжской). Они прошли по проспекту Кирова и ул. Волжской до Театральной площади.

На главной площади города участники шествия присоединились к начавшейся церемонии открытия главной новогодней елки Саратова. Здесь для жителей города был организован танцевальный флешмоб и концертная программа. Затем саратовцы встретили главных персонажей новогодних праздников – Деда Мороза и Снегурочку, которые зажгли огни на "новогодней красавице" и поздравили всех присутствующих с наступающим Новым годом. Кроме того, поздравления прозвучали и от главного Деда Мороза России - он обратился к саратовцам по видеосвязи.

В завершении мероприятия ведущие вручили саратовскому Деду Морозу ключ от его дома, который накануне установили на Театральной площади. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото http://saratovmer.ru