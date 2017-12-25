Бывший замдиректора саратовского автовокзала получил срок за коррупционные преступления

просмотров: 78

По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с февраля 2015 года по февраль 2016 года Вальков, являясь заместителем генерального директора по перевозкам ОАО «Саратовское объединение автовокзалов и автостанций», ежемесячно незаконно получал от директоров предприятий по автоперевозкам денежные средства в общей сумме 521 300 рублей. Незаконные вознаграждения предназначались за обеспечение беспрепятственного осуществления вышеуказанными предприятиями пассажирских перевозок, дальнейшее перезаключение и последующее нерасторжение договоров по их осуществлению на выгодных для перевозчиков условиях.- В рамках осуществления предварительного расследования Вальков категорически отрицал вину в инкриминируемых ему деяниях, выдвигал различные версии о своей непричастности, которые опровергнуты собранной в ходе следствия доказательственной базой, - рассказали в Следственном управлении. - Кроме того в целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций по ходатайству следователя судом на транспортное средство Валькова наложен арест на сумму 1 600 000 рублей.Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей.Фото http://superomsk.ru