Волейболистки "Протона" завоевали "бронзу" Кубка России

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Матчи в рамках минитурнира проводились в субботу и воскресенье. В полуфинале нашим двушкам предстояла встреча с хозяйками площадки, одними из лидеров отечественного волейбола волейболистками "Динамо" (Казань). Класс соперниц сказывался на протяжении всех трех сетов. Итог встречи - 0:3 (11:25, 14:25, 13:25) не в нашу пользу. На результате сказалось отсутствие в составе "Протона" одного из лидеров команды диагональной Хейли Экерман, которая накануне получила травму.В матче за 3-е место саратовчанкам предстояла встреча с клубом "Уралочка-НТМК". В первом сете наблюдалась равная борьба. По его ходу соперницы вели с разницей в несколько мячей, однако нашим девушкам удалось отыграться, а потом и вырвать победу 26:24. Во второй партии волейболистки "Протона" выглядели увереннее и без проблем выиграли еще одно очко - 25:18. Однако соперницы не позволили нашим девушкам одержать победу в сухую, выиграв третий сет со счетом 22:25. Точка была поставлена в четвертой партии, которую саратовские волейболистки выиграли со счетом 26:24. По информации пресс-службы ВК "Протон", саратовский клуб становится бронзовым призером Кубка России второй год подряд и четвертый раз в своей истории (2001, 2007,2016, 2017).Победителями Финала четырех стали волейболистки казанского "Динамо", обыгравшие в решающей встрече красноярский "Енисей" в трех партиях.Фото с официального сайта ВК "Протон"