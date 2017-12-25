В Пушкинке торжественно закрыли Год экологии

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"Гвоздем» программы «Это все мое, родное» стала презентация новой книги, изданной министерством природных ресурсов и экологии области.Книга вышла под самый конец года Экологии, и называется «Особо охраняемые природные территории Саратовской области». Известный фотохудожник, директор издательского дома «ВИКО» Виталий Александрович Кошкин является не только соавтором, статья и фотографии которого украсили книгу, но и главным вдохновителем ее издания. Он рассказал пришедшим на встречу студентам ППК СГТУ им. Гагарина и Саратовского колледжа кулинарного искусства об уникальности каждого уголка природы, упомянутого в книге, о скрытой от человеческих глаз жизни пернатых и четвероногих обитателей наших лесов и полей, которую удалось подсмотреть и сфотографировать.Старший методист Областного центра экологии, краеведения и туризма Лариса Павловна Худякова, одна из соавторов представляемой книги, рассказала о богатстве растительного мира нашего края. Приглашенные на встречу школьники – читатели нашей библиотеки, читали стихи о природе, исполняли песни и фортепианные произведения, создание которых было бы невозможно без общения с живой природой, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.