25 декабря 2017 20:24 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 25 декабря
Стартовал предновогодний проект "На охоту мне охота"
16:59 | 25 декабря
В Саратове прошли Рождественские богослужения
16:06 | 25 декабря
Дорожные полицейские всего за 40 минут раскрыли угон
15:10 | 25 декабря
Новоузенский краеведческий музей отметил полувековой юбилей
14:16 | 25 декабря
Дед Мороз и снеговики открыли елку на Театральной площади
13:21 | 25 декабря
Бывший замдиректора саратовского автовокзала получил срок за коррупционные преступления
12:30 | 25 декабря
Волейболистки "Протона" завоевали "бронзу" Кубка России
11:27 | 25 декабря
Саратовский театр драмы устраивает новый год для взрослых
10:39 | 25 декабря
В Пушкинке торжественно закрыли Год экологии
09:48 | 25 декабря
В Саратове заведующая детским садом осуждена за мошенничество
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Пушкинке торжественно закрыли Год экологии

Новости
В Пушкинке торжественно закрыли Год экологии

В областной детской библиотеке имени А.С.Пушкина состоялось торжественное закрытие Года экологии.

"Гвоздем» программы «Это все мое, родное» стала презентация новой книги, изданной министерством природных ресурсов и экологии области.

Книга вышла под самый конец года Экологии, и называется «Особо охраняемые природные территории Саратовской области». Известный фотохудожник, директор издательского дома «ВИКО» Виталий Александрович Кошкин является не только соавтором, статья и фотографии которого украсили книгу, но и главным вдохновителем ее издания. Он рассказал пришедшим на встречу студентам ППК СГТУ им. Гагарина и Саратовского колледжа кулинарного искусства об уникальности каждого уголка природы, упомянутого в книге, о скрытой от человеческих глаз жизни пернатых и четвероногих обитателей наших лесов и полей, которую удалось подсмотреть и сфотографировать.

Старший методист Областного центра экологии, краеведения и туризма Лариса Павловна Худякова, одна из соавторов представляемой книги, рассказала о богатстве растительного мира нашего края. Приглашенные на встречу школьники – читатели нашей библиотеки, читали стихи о природе, исполняли песни и фортепианные произведения, создание которых было бы невозможно без общения с живой природой, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.