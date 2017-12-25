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В Саратове заведующая детским садом осуждена за мошенничество
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В Саратове заведующая детским садом осуждена за мошенничество

Новости
В Саратове заведующая детским садом осуждена за мошенничество

В Саратове вынесен приговор бывшей заведующей одним из детских садов Саратовского района Наталье Плюхиной. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиям) и ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплаты).

"Следствием и судом установлено, что в период с 2010 по 2016 года Плюхина, являясь заведующей детским садом, злоупотребляя своими должностными полномочиями, требовала от родителей воспитанников, поступающих на обучение в детский сад, передачи ей денежных средств и материальных ценностей для нужд детского сада. Кроме того впоследствии Плюхина на ежегодно проводимых собраниях требовала от родителей передачи ей денежных средств в сумме 200 и 250 рублей в зависимости от возраста ребенка на нужды детского сада. В результате указанных противоправных действий Плюхиной получены денежные средства и материальные ценности на сумму 120 000 рублей.

Кроме того, в июле 2016 года она же на основании представленных документов поставлена на учет в качестве безработной. Несмотря на то, что Плюхина вновь была трудоустроена, она не сообщила об этом в центр занятости, в связи с чем на протяжении 3 месяцев продолжала незаконно получать пособие, общая сумма которого составила почти 13 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено руководителем следственного управления по Саратовской области по материалам, поступившим из прокуратуры Саратовского района в порядке ст. 37 УПК РФ.

В ходе следствия Плюхина признала вину в инкриминируемых ей деяниях, добровольно частично возместила причиненный ущерб.

В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций по ходатайству следователя СК на ее транспортное средство наложен арест на сумму 400 000 рублей.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.