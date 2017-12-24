Брокер бинарных опционов Migesco усилил внимание к внедрению криптовалют

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Прежде всего брокер бинарных опционов Migesco выражает благодарность за поддержку и многолетнее сотрудничество трейдерам компании. Также брокер приглашает трейдеров принять участие в новогодней игре «Угадай курс Bitcoin». Специалисты отмечают: игра поможет желающим научиться прогнозировать движение криптовалюты и получать стабильный заработок на изменении ее стоимости. Следует отметить, что в течение года внедрению криптовалют компания уделила особое внимание, более того, акцент торговли постепенно сместился с основных валютных пар на криптовалюты.Также в течение года брокер Migesco внедрил несколько значительных дополнений в торговый терминал. Упрощен «Личный кабинет», специальный раздел сайта, а основные изменения коснулись расширения инструментов технического анализа.В настоящее время на платформе Migesco для трейдеров доступны пять видов бинарных опционов, наиболее популярные виды графиков, более 250 активов для торговли, ряд бесплатных стратегий торговли и другое.