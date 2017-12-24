24 декабря 2017 08:53 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
17:50 | 23 декабря
Брокер бинарных опционов Migesco усилил внимание к внедрению криптовалют
17:43 | 23 декабря
Банк Capital Finance LBC своей поддержкой способствовал росту Tkeycoin
22:21 | 22 декабря
«Чистая экология и много полезной еды»: Кандидат в президенты РФ Эльвира Агурбаш идет от «Альянса Зеленых»
18:00 | 22 декабря
Минэкономразвития области: Саратовские оливье и "селедка под шубой" одни из самых дешевых в ПФО
16:15 | 22 декабря
Саратовец осужден за нападение на несовершеннолетнюю
15:33 | 22 декабря
Два рыбака утонули, выехав на лед на самодельном мотоцикле
15:00 | 22 декабря
В Саратове состоится "Елка на воде"
14:08 | 22 декабря
Завершен региональный конкурс "Дом. Дерево. Дитя"
13:38 | 22 декабря
ГородРабот пояснил, почему у биткоина нет будущего
13:11 | 22 декабря
Уникальный каталог памяти Николая Вавилова представили в СОМК
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Брокер бинарных опционов Migesco усилил внимание к внедрению криптовалют

Новости / Общество / Бизнес
Перед Новым годом компания Migesco анализирует итоги своей деятельности за 2017 год.

Брокер бинарных опционов Migesco усилил внимание к внедрению криптовалют


Прежде всего брокер бинарных опционов Migesco выражает благодарность за поддержку и многолетнее сотрудничество трейдерам компании. Также брокер приглашает трейдеров принять участие в новогодней игре «Угадай курс Bitcoin». Специалисты отмечают: игра поможет желающим научиться прогнозировать движение криптовалюты и получать стабильный заработок на изменении ее стоимости. Следует отметить, что в течение года внедрению криптовалют компания уделила особое внимание, более того, акцент торговли постепенно сместился с основных валютных пар на криптовалюты.
Также в течение года брокер Migesco внедрил несколько значительных дополнений в торговый терминал. Упрощен «Личный кабинет», специальный раздел сайта, а основные изменения коснулись расширения инструментов технического анализа.
В настоящее время на платформе Migesco для трейдеров доступны пять видов бинарных опционов, наиболее популярные виды графиков, более 250 активов для торговли, ряд бесплатных стратегий торговли и другое.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код