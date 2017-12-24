Брокер бинарных опционов Migesco усилил внимание к внедрению криптовалют
Перед Новым годом компания Migesco анализирует итоги своей деятельности за 2017 год.
Прежде всего брокер бинарных опционов Migesco выражает благодарность за поддержку и многолетнее сотрудничество трейдерам компании. Также брокер приглашает трейдеров принять участие в новогодней игре «Угадай курс Bitcoin». Специалисты отмечают: игра поможет желающим научиться прогнозировать движение криптовалюты и получать стабильный заработок на изменении ее стоимости. Следует отметить, что в течение года внедрению криптовалют компания уделила особое внимание, более того, акцент торговли постепенно сместился с основных валютных пар на криптовалюты.
Также в течение года брокер Migesco внедрил несколько значительных дополнений в торговый терминал. Упрощен «Личный кабинет», специальный раздел сайта, а основные изменения коснулись расширения инструментов технического анализа.
В настоящее время на платформе Migesco для трейдеров доступны пять видов бинарных опционов, наиболее популярные виды графиков, более 250 активов для торговли, ряд бесплатных стратегий торговли и другое.
Прежде всего брокер бинарных опционов Migesco выражает благодарность за поддержку и многолетнее сотрудничество трейдерам компании. Также брокер приглашает трейдеров принять участие в новогодней игре «Угадай курс Bitcoin». Специалисты отмечают: игра поможет желающим научиться прогнозировать движение криптовалюты и получать стабильный заработок на изменении ее стоимости. Следует отметить, что в течение года внедрению криптовалют компания уделила особое внимание, более того, акцент торговли постепенно сместился с основных валютных пар на криптовалюты.
Также в течение года брокер Migesco внедрил несколько значительных дополнений в торговый терминал. Упрощен «Личный кабинет», специальный раздел сайта, а основные изменения коснулись расширения инструментов технического анализа.
В настоящее время на платформе Migesco для трейдеров доступны пять видов бинарных опционов, наиболее популярные виды графиков, более 250 активов для торговли, ряд бесплатных стратегий торговли и другое.