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Банк Capital Finance LBC своей поддержкой способствовал росту Tkeycoin

Новости / Общество
Инвестиционный банк Capital Finance LBC оказал поддержку разработке Tkeycoin, благодаря чему ее рост по состоянию дел на утро 20 декабря составил 0,19 доллара.

Банк Capital Finance LBC своей поддержкой способствовал росту Tkeycoin

Суточная капитализация монеты достигла показателя в 1,1 млн. долларов. Это произошло после того, как на территории Лондона успешно состоялась закрытая конференция с презентацией проекта Tkeycoin для российских инвесторов. Об этом написал Интерфакс .

Сообщается, что силами руководства Holding BR было организовано несколько встреч с инвесторским сообществом РФ, в рамках которых подробно обсуждались вопросы развития мировой экономики посредством внедрения технологий блокчейн. Технология Tkeycoin была позитивно оценена инвесторами, после чего были сделаны наметки по стратегии развития проекта.

Тот факт, что эксперты и инвесторы позитивно относятся к Tkeycoin, позволяет говорить о том, что проект успешно отвечает требованиям рынка. Здесь следует напомнить, что экономисты в рамках ноябрьской конференции Blockchain в Санкт-Петербурге также высоко оценили потенциал разработки. Добавим, что пока доскональные подробности по прошедшей в Лондоне встрече неизвестны.
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