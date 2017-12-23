«Чистая экология и много полезной еды»: Кандидат в президенты РФ Эльвира Агурбаш идет от «Альянса Зеленых»
Партия «Альянс Зеленых» большинством голосов выдвинула Эльвиру Агурбаш кандидатом на должность Президента РФ.
Топ-менеджер агрохолдинга «Мортадель» поддерживает экологические принципы партии, как сообщил лидер «Альянса Зеленых» Александр Закондырин:«Идеология «зеленых» понятна любому здравомыслящему человеку: чистый воздух и вода, уборка страны от свалок, переход на альтернативную энергетику».
Презентуя свою предвыборную программу,Эльвира Калметовна особо обратила внимание на продовольственную безопасность: «Нам продают некачественные продукты по запредельным ценам. Голодный человек о будущем не думает, он думает о еде. Я хочу накормить всю страну».
В списке приоритетов также – снижение налогов для малого бизнеса, снятие с должностей руководителей, допустивших разорение крупных предприятий в своих регионах, развитие сельхозпроизводств.
Руководитель предвыборного штаба кандидата Юрий Урсов подчеркнул, что Эльвира Агурбаш – единственный кандидат на выборах, близкий к простым людям, профессионал своего дела и успешный хозяйственник.
В данное время штабу необходимо собрать 100 тыс. подписей для регистрации кандидатуры Агурбаш и подать необходимые документы в ЦИК.
Топ-менеджер агрохолдинга «Мортадель» поддерживает экологические принципы партии, как сообщил лидер «Альянса Зеленых» Александр Закондырин:«Идеология «зеленых» понятна любому здравомыслящему человеку: чистый воздух и вода, уборка страны от свалок, переход на альтернативную энергетику».
Презентуя свою предвыборную программу,Эльвира Калметовна особо обратила внимание на продовольственную безопасность: «Нам продают некачественные продукты по запредельным ценам. Голодный человек о будущем не думает, он думает о еде. Я хочу накормить всю страну».
В списке приоритетов также – снижение налогов для малого бизнеса, снятие с должностей руководителей, допустивших разорение крупных предприятий в своих регионах, развитие сельхозпроизводств.
Руководитель предвыборного штаба кандидата Юрий Урсов подчеркнул, что Эльвира Агурбаш – единственный кандидат на выборах, близкий к простым людям, профессионал своего дела и успешный хозяйственник.
В данное время штабу необходимо собрать 100 тыс. подписей для регистрации кандидатуры Агурбаш и подать необходимые документы в ЦИК.