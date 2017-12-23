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Минэкономразвития области: Саратовские оливье и "селедка под шубой" одни из самых дешевых в ПФО

Новости
Минэкономразвития области: Саратовские оливье и "селедка под шубой" одни из самых дешевых в ПФО

Министерство экономики области рассчитало индексы традиционных новогодних блюд по состоянию на 18 декабря

Традиционный салат оливье в Саратовской области подорожал за год незначительно, всего на 0,1%, а вот «селёдка под шубой», напротив, подешевела более чем на 9%. В среднем новогодний «француз» обойдется саратовцам в 237,76 руб., а «селедка под шубой» будет стоить 141,37 руб. Саратовская область продолжает входить в пятёрку регионов с самой демократичной стоимостью новогодних салатов в Приволжском федеральном округе. Стоимость салатов рассчитало министерство экономики области. Для расчета были взяты самые свежие статистические данные на 18 декабря.

«Индекс биг-мака», «индекс борща», «индекс плова», «индекс оливье» и другие подобные индексы, наглядно отражающие стоимость продовольственных товаров, стали постоянной мировой практикой, которая делает статистику ближе и понятнее простому покупателю. Министерство экономики области присоединилось к этой практике три года назад.

Для расчета был взят стандартный рецепт оливье из кулинарной книги: 300 граммов колбасы, 5 яиц, 2-3 средние картофелины (200 г), 1 морковь (100 г), 1 луковица (100 г), маринованные огурцы (300 г), банка зеленого горошка (350 г) и майонез для заправки (150 г).

Для подсчета салата «Селедка под шубой» использовался следующий рецепт: 400 г сельди, 300 г картофеля, 150 г лука, 300 г моркови, 5 яиц, 300 г свеклы, 250 г майонеза.