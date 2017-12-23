ГородРабот пояснил, почему у биткоина нет будущего

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1. Контроль государства. Пока Биткоин остается децентрализованной платежной системой, но рано или поздно государство захочет его себе подчинить. За соответствующими механизмами дело не станет. Создание центров идентификации биткоин-кошельков — один из таких механизмов, а контроль свыше 50% дает полный контроль над системой.2. Невозвратность платежа. Вернуть деньги в системе Биткоин практически невозможно даже при наличии решения суда. Кошельки в ней очень часто пытаются взломать, к тому же, не стоит забывать о вирусах.3. Неудобный кошелек. У системы Биткоин низкая пропускная способность. К тому же для установки кошелька себе на ПК необходимо предварительно скачать всю историю транзакций, которая весит более 150ГБ. Онлайн-кошелек не выход, ведь при его применении теряются анонимность, безопасность и смысл децентрализации.4. Выход из оборота. Потеряв пароль от своего кошелька, вы фактически навсегда утрачиваете доступ к деньгам.5. Новые криптовалюты. На рынке появилось много новых криптовалют, обладающих большими перспективами, что Биткоин.6. Высокая волатильность. За один день Биткоин может вырасти или просесть на 10%. Эту валюту сложно использовать для оплаты реальных товаров.7. Большая комиссия. Хотя Биткоин и блокчейн технологии продвигаются в рамках идеи отказа от посредников на проценте — система берет комиссию за каждый платеж.8. Криминализация. Биткоин полюбили преступники. Вместо того чтобы послужить инструментом развития демократии, криптовалюта стала орудием криминалитета. Летом 2017 г. в Даркнете пытались продать за биткоины похищенную топ-модель.9. Неэкологичность. На то чтобы создать один биткоин, уходит около 14000 кВт/ч. А ведь почти 2 млрд. человек на сегодняшний день не имеют постоянного доступа к источникам энергии.10. Проблемы с обналичиванием. Возможность обналичить или вывести криптовалюту на банковский счет на территории России законным способом пока отсутствует.