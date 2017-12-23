ГородРабот пояснил, почему у биткоина нет будущего
Известный эксперт, IT-инвестор и сооснователь GorodRabot.ru (https://gorodrabot.ru/) Федор Голубев уверен в том, что Биткоин — это большой мыльный пузырь, очень похожий на «лопнувшие» еще в 2000-х доткомы. Посему вкладываться в него весьма рискованно. Тому есть десять причин.
1. Контроль государства. Пока Биткоин остается децентрализованной платежной системой, но рано или поздно государство захочет его себе подчинить. За соответствующими механизмами дело не станет. Создание центров идентификации биткоин-кошельков — один из таких механизмов, а контроль свыше 50% дает полный контроль над системой.
2. Невозвратность платежа. Вернуть деньги в системе Биткоин практически невозможно даже при наличии решения суда. Кошельки в ней очень часто пытаются взломать, к тому же, не стоит забывать о вирусах.
3. Неудобный кошелек. У системы Биткоин низкая пропускная способность. К тому же для установки кошелька себе на ПК необходимо предварительно скачать всю историю транзакций, которая весит более 150ГБ. Онлайн-кошелек не выход, ведь при его применении теряются анонимность, безопасность и смысл децентрализации.
4. Выход из оборота. Потеряв пароль от своего кошелька, вы фактически навсегда утрачиваете доступ к деньгам.
5. Новые криптовалюты. На рынке появилось много новых криптовалют, обладающих большими перспективами, что Биткоин.
6. Высокая волатильность. За один день Биткоин может вырасти или просесть на 10%. Эту валюту сложно использовать для оплаты реальных товаров.
7. Большая комиссия. Хотя Биткоин и блокчейн технологии продвигаются в рамках идеи отказа от посредников на проценте — система берет комиссию за каждый платеж.
8. Криминализация. Биткоин полюбили преступники. Вместо того чтобы послужить инструментом развития демократии, криптовалюта стала орудием криминалитета. Летом 2017 г. в Даркнете пытались продать за биткоины похищенную топ-модель.
9. Неэкологичность. На то чтобы создать один биткоин, уходит около 14000 кВт/ч. А ведь почти 2 млрд. человек на сегодняшний день не имеют постоянного доступа к источникам энергии.
10. Проблемы с обналичиванием. Возможность обналичить или вывести криптовалюту на банковский счет на территории России законным способом пока отсутствует.