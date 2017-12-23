Два рыбака утонули, выехав на лед на самодельном мотоцикле

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За сутки в Саратовской области утонули три человека.В Саратовском районе вблизи н.п.Расловка-2 утонул рыбак, в Воскресенском районе вблизи Кошелевского Затона утонули два рыбака, выехали на неокрепший лед на самодельном мотоцикле). Еще одного рыбака вчера спасли очевидцы (в районе острова Шалово Энгельсского района.В связи с этим в МЧС предупреждают, что ледовая обстановка на водоемах Саратовской области вызывает серьезные опасения. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Саратовской области Роман Сулейманов: «Идет ледостав. Температура воздуха колеблется, в некоторых районах выпало большое количества снега, что затрудняет определение толщины льда, скрывает промоины и опасные участки. Выходить на лед в таких условиях крайне ОПАСНО, а тем более выезжать на тонкий лед на транспортных средствах. Напомню, что на территории области нет ледовых переправ и соответственно выезд автотранспорта ЗАПРЕЩЕН».Основные правила поведения на льду В ПЕРИОД ЛЕДОСТАВА:- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги;- Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках);- Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.