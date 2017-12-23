В Саратове состоится "Елка на воде"
В новогодние каникулы, 05 января, городское управление по физической культуре и спорту приглашает всех жителей и гостей города посетить уникальное шоу «Елка на воде», которое состоится в бассейне «Саратов».
В программе представления: шоу мыльных пузырей, показательные выступления воспитанников спортивной школы по прыжкам в воду, коллективов спортивного танца и художественной самодеятельности. Обязательным атрибутом представления станет появление Елки и поздравления от Деда Мороза. В этом году к традиционным новогодним персонажам присоединятся герои мультфильма «Холодное сердце» - Эльза, Олаф и Анна.
Начало в 15.00 (ул. Чернышевского, 63). Вход бесплатный, - сообщает пресс-служба саратовской мэрии.