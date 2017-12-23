Завершен региональный конкурс "Дом. Дерево. Дитя"
Завершен региональный конкурс "Дом. Дерево. Дитя".
Организатор конкурса – министерство занятости, труда и миграции области
Конкурс проводится среди участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, уже четвертый год. Работы принимались в следующих номинациях: лучший рассказ на тему «Экскурс в новую Родину», «Лучшее селфи», «Лучший детский рисунок на тему «Наш дом – глазами детей».
Конкурс пользуется большой популярностью как у взрослых, так и у детей. В этом году свои работы прислали более 30 участников. Самому младшему из них – 5 лет, самому старшему – 73 года.