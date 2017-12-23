23 декабря 2017 19:42 СУББОТА
Новости
17:50 | 23 декабря
Брокер бинарных опционов Migesco усилил внимание к внедрению криптовалют
17:43 | 23 декабря
Банк Capital Finance LBC своей поддержкой способствовал росту Tkeycoin
22:21 | 22 декабря
«Чистая экология и много полезной еды»: Кандидат в президенты РФ Эльвира Агурбаш идет от «Альянса Зеленых»
18:00 | 22 декабря
Минэкономразвития области: Саратовские оливье и "селедка под шубой" одни из самых дешевых в ПФО
16:15 | 22 декабря
Саратовец осужден за нападение на несовершеннолетнюю
15:33 | 22 декабря
Два рыбака утонули, выехав на лед на самодельном мотоцикле
15:00 | 22 декабря
В Саратове состоится "Елка на воде"
14:08 | 22 декабря
Завершен региональный конкурс "Дом. Дерево. Дитя"
13:38 | 22 декабря
ГородРабот пояснил, почему у биткоина нет будущего
13:11 | 22 декабря
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Завершен региональный конкурс "Дом. Дерево. Дитя"

Новости


Завершен региональный конкурс "Дом. Дерево. Дитя".

Организатор конкурса – министерство занятости, труда и миграции области

Конкурс проводится среди участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, уже четвертый год. Работы принимались в следующих номинациях: лучший рассказ на тему «Экскурс в новую Родину», «Лучшее селфи», «Лучший детский рисунок на тему «Наш дом – глазами детей».

Конкурс пользуется большой популярностью как у взрослых, так и у детей. В этом году свои работы прислали более 30 участников. Самому младшему из них – 5 лет, самому старшему – 73 года.