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Уникальный каталог памяти Николая Вавилова представили в СОМК
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Уникальный каталог памяти Николая Вавилова представили в СОМК

Новости
Уникальный каталог памяти Николая Вавилова представили в СОМК

20 декабря в Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация нового каталога «Николай Иванович Вавилов. Коллекция материалов из собрания Саратовского областного музея краеведения».

Настоящее издание осуществлено в год празднования 130-летнего юбилея учёного и в канун 75-летия его трагической гибели. Каталог издан на средства государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года».

В каталог вошли подлинные свидетельства о жизни и деятельности учёного, материалы его учеников и коллег, хранящиеся в музее. Часть материалов впервые вводится в научный оборот. Фотографии, документы, научные труды, переданные в музей учениками и коллегами Вавилова или их родственниками, рассказывают о его научной, педагогической и общественной деятельности в Москве, Саратове и Ленинграде.

В издании отражены различные этапы и источники формирования Вавиловской коллекции. Приводятся краткие сведения о людях, которые упоминаются в документах, а также о тех, кто передал материалы в музей краеведения. Отдельная глава посвящена тому, как память Вавилова увековечена в Саратове. Автор каталога – заведующая отделом природы музея Н. Пантеева.