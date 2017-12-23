Саратовские фермеры обсудили проблемы сельхозкооперации
20 декабря в Базарно-Карабулакском районе прошел семинар-совещание по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации в Саратовской области.
В мероприятии приняли участие представители Российской саморегулируемой организации «Агроконтроль», начальники управлений администраций муниципальных районов области, представители действующих сельскохозяйственных кооперативов, ревизионных союзов, предприниматели, заинтересованные в создании кооперативов, представители научно-образовательных учреждений, общественных организаций, СМИ.
Открывая совещание, зампред регионального правительства Алексей Стрельников подчеркнул, что вопросы развития кооперации на селе находятся в центре внимания на федеральном и региональном уровнях.
В ходе семинара заместитель министра сельского хозяйства области Светлана Ундрова проинформировала собравшихся о мерах поддержки развития сельскохозяйственной кооперации, осуществляемых в Саратовской области.
О научном сопровождении процессов развития кооперации доложил доктор экономических наук Иван Глебов, заведующий кафедрой «Менеджмент в АПК» Саратовского ГАУ им Н.И. Вавилова.
Президент Российской саморегулируемой организации «Агроконтроль» Андрей Морозов проинформировал участников семинара о роли ревизионных союзов, представляющих и защищающих имущественные интересы кооперативов.
О деятельности ревизионных союзов на территории области рассказали Николай Разуков - представитель РССК «Ревизия – Поволжье» и Николай Прокаев - представитель РССК «Финаудит».
В ходе совещания были заслушаны представители муниципалитетов и кооперативов, которые озвучили планы на текущий год и среднесрочную перспективу.
Подводя итоги семинара-совещания, Алексей Стрельников особо подчеркнул, что Саратовская область, имея богатый опыт кооперации, будет и впредь развивать это направление. Губернатором области принято решение расширить финансовую поддержку кооперации и выделить дополнительные средства на субсидии.
Министерству сельского хозяйства области было поручено:
- обеспечить доведение средств господдержки по направлению до получателей;
- продолжить работу по информированию кооперативов, инициативных групп малых форм хозяйствования по вопросам развития кооперации на селе.
Администрациям Балтайского, Воскресенского, Духовницкого, Ершовского, Самойловского, Татищевского и Федоровского муниципальных районов рекомендовано принять меры по формированию кооперативов в 2018 году.