Саратовец осужден за нападение на несовершеннолетнюю
В Саратове вынесен приговор 26-летнему мужчине. Он признан виновным в разбое.
"Следствием и судом установлено, что вечером 16 июля 2017 года молодой человек находился в компании приятелей в квартире дома по Кавказскому проезду Саратова, где также присутствовала 13-летняя знакомая. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он, угрожая применением насилия, потребовал передать ему золотую серьгу, однако девочка отказалась. После этого злоумышленник нанес ей один удар кухонным топориком по руке, поранив фалангу среднего пальца. Испугавшись, потерпевшая отдала ему украшение, после чего молодой человек покинул место происшествия.
В ходе следствия злоумышленник признал вину.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.