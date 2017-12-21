Сегодня на несколько часов будет приостановлена реализация льготных проездных билетов
Работа всех 108 пунктов г. Саратова возобновится после 14.00 часов.
По информации министерства социального развития области, в связи с необходимостью проведения планово-профилактических работ на сети ЗАО "Волготранстелеком" 21 декабря с 09.00 до 14.00 будет отсутствовать доступ в сеть интернет. В это время реализация единых социальных проездных билетов во всех пунктах продаж Саратова будет приостановлена.
Гражданам приносят извинения за возможные неудобства.
Фото http://gkh64.ru