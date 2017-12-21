21 декабря 2017 11:34 ЧЕТВЕРГ
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Сегодня на несколько часов будет приостановлена реализация льготных проездных билетов

Новости
Сегодня на несколько часов будет приостановлена реализация льготных проездных билетов


Работа всех 108 пунктов г. Саратова возобновится после 14.00 часов.

По информации министерства социального развития области, в связи с необходимостью проведения планово-профилактических работ на сети ЗАО "Волготранстелеком" 21 декабря с 09.00 до 14.00 будет отсутствовать доступ в сеть интернет. В это время реализация единых социальных проездных билетов во всех пунктах продаж Саратова будет приостановлена.

Гражданам приносят извинения за возможные неудобства.

Фото http://gkh64.ru