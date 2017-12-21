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Железнодорожники провели урок безопасности для школьников в Саратове

Новости
Железнодорожники провели урок безопасности для школьников в Саратове

В Саратове состоялся открытый урок «Железная дорога – зона повышенной опасности» для учащихся 4 классов средней общеобразовательной школы № 45.

На занятии ребятам рассказали об основных правилах безопасного поведения на железнодорожном транспорте. Вблизи школы находится железнодорожная станция Саратов-2, поэтому для школьников, особенно в канун новогодних каникул, эта информация очень актуальна.

Ребятам продемонстрировали видео-ролики об основных случаях нарушения правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, которые происходят на сети дорог, провели с ними разъяснительную беседу и напомнили о серьезных, а порой и трагичных последствиях таких увлечений, как «зацепинг», игры вблизи железнодорожных путей, обкидывание поездов камнями, опасные «селфи».

В рамках открытого урока дети приняли участие в викторине на знание правил безопасного поведения, по итогам которой им вручили красочные буклеты и сувениры.

- Каждый из вас должен помнить, что переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Железную дорогу следует переходить по подземному или надземному переходу, по настилу или железнодорожному переезду. Нельзя отвлекаться на мобильные телефоны или прослушивание музыки в наушниках, - напомнил ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности ПривЖД Сергей Гуцул.

Вопросам профилактики и предупреждения детского травматизма в Саратовском регионе ПривЖД традиционно уделяется особое внимание. В течение года железнодорожники проводят акции для детей, в ходе которых посещают школы, детские сады и оздоровительные лагеря, раздают наглядные памятки, буклеты, показывают видеоролики на тему безопасности на железной дороге.