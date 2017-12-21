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Вячеслав Моше Кантор требует от европейских стран мер для наказания виновных в атаках в Гётеборге и Амстердаме

Новости
Вячеслав Моше Кантор требует от европейских стран мер для наказания виновных в атаках в Гётеборге и Амстердаме

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор назвал «немыслимыми» нападения на евреев на улицах Европы и призывы к массовым убийствам, звучащие на антиизраильских демонстрациях.

Вячеслав Моше Кантор от лица всего Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) призывает Швецию и другие европейские страны строго наказать виновных после ряда инцидентов, произошедших в эти выходные: неизвестные в шведском городе Гётеборге забросали коктейлями Молотова синагогу, а в Амстердаме подвергся нападению кошерный ресторан. Кроме того, в нескольких городах Европы прошли демонстрации, участники которых выкрикивали призывы убивать евреев.

«Немыслимо, что на евреев нападают на улицах Европы, будь то террористы с коктейлями Молотова, или демонстранты, открыто и нагло призывающие к массовому убийству евреев в Мальмё, Вене или Париже, - заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Мы призываем правительства европейских стран принять все необходимые меры и строго наказать тех, кто совершил эти правонарушения, а также незамедлительно заключать под арест любого, кто призывает к убийствам».

Глава ЕЕК назвал «двойными стандартами» ситуации, когда на евреев Европы нападают и «желают физического уничтожения» в связи с политикой государства Израиль. Кроме того, как отметил Вячеслав Моше Кантор, эти нападения произошли «только после дипломатического заявления по отношению к исторической родине всех евреев».

«Любой, кто оправдывает антисемитские нападения на евреев, как физические, так и словесные, автоматически относит себя к разряду антисемитов», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

Пресс-служба Европейского Еврейского Конгресса (ЕЕК) в Москве

Сергей Дорофеев (dorofeev@jewcong.ru)