В Саратове выберут лучшего народного дружинника области
21 декабря 2017 года в 10:00 на стадионе «Локомотив» Саратова начнется областной конкурс на звание «Лучший народный дружинник Саратовской области». В Саратовской области конкурс проводится второй год подряд.
В настоящее время народные дружины созданы во всех муниципальных районах области: содействие в охране общественного порядка оказывают 59 народных дружин численностью 2318 тысяч человек.
В областном конкурсе примут участие 39 народных дружинников.
Испытания пройдут по нескольким критериям: по юридической подготовке, физической подготовке и подготовке по навыкам оказания первой помощи.