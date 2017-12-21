За три года строительная отрасль перечислила в областной бюджет более пяти миллиардов рублей
Объём налоговых перечислений в областной консолидированный бюджет организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства, составил за три года более 5,1 млрд. руб. Об этом в ходе церемонии подписания трехстороннего «Областного отраслевого соглашения» сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.
Он отметил вклад строительной отрасли в развитие региональной экономики.
«За три года в строительной отрасли создано 1343 новых рабочих места, в том числе 488 высокопроизводительных. Среднегодовая численность занятых в строительной отрасли составляет 21,4 тыс. человек или 3,5% от общей численности работающих в области», - подчеркнул Павел Мигачев.
Во вторник в региональной Федерации профсоюзных организаций состоялось подписание «Областного отраслевого соглашения» между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, Союзом товаропроизводителей и работодателей Саратовской области и Саратовской областной организацией Профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2018-2020 годы.